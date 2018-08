LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE : ES SÉTIF - TP MAZEMBE, DEMAIN À 20H Victoire impérative pour les Sétifiens

Par Saïd MEKKI -

Impossible n'est pas sétifien

L'ES Sétif est condamnée à gagner son match de demain face au TP Mazembe (RD Congo) au stade du 8-Mai 1945, à partir de 20h, dans le cadre de la 5e journée du Groupe B de la phase de poules de la Ligue des champions d'Afrique.

Ceci afin de garder des chances de se qualifier aux quarts de finale lors de la dernière journée de ce groupe. Pour bien comprendre que les Sétifiens n'ont pas d'autre choix que la victoire pour garder espoir, il est utile de rappeler que le TPM, solide leader du groupe avec 10 points, a déjà composté son billet pour les quarts de finale, à l'issue du match nul décroché face au MC Alger (1-1) le 28 juillet dernier au stade Mustapha-Tchaker de Blida. Ainsi, les Congolais comptent cinq points d'avance sur le MC Alger (2e, 5 points) et six sur l'ESS (3e, 4 points).

Les Marocains du Difaâ Hassani El-Jadidi ferment la marche avec deux unités. Là, il apparaît clairement que si les Sétifiens veulent se qualifier aux quarts de finale, sans trop faire de calculs, il leur fait d'abord gagner le match de demain soir, ainsi que le dernier de cette phase des poules face à leurs compatriotes du Mouloudia d'Alger. D'ailleurs, le défenseur de l'Entente, Rebiaï, reconnaît que «cette rencontre est très importante dans la mesure où on n'a pas d'autre choix que de nous imposer et d'empocher les trois points de la victoire». «C'est la seule alternative pour nous maintenir dans la course pour la qualification au prochain tour de la coupe d'Afrique», dit-il, avant de conclure:» Je pense que nous avons les atouts pour y parvenir.»

De toutes les façons, les joueurs sétifiens sont décidés et très motivés pour gagner cette partie surtout qu'ils sont revigorés par leur récente victoire devant l'USMBA en championnat. Les joueurs du coach Taoussi veulent bien rester sur cette dynamique des bons résultats. Il faut reconnaître que pour le moment, la réussite de Taoussi, l'un des artisans du maintien du CR Belouizdad la saison dernière, n'était pas possible sans la contribution de la direction, qui a mis les moyens financiers nécessaires dans l'opération de recrutement en engageant une dizaine de joueurs connus au bataillon à l'image de Zakaria Draoui (ex-CRB) ou encore Houari Ferhani (ex-JS Kabylie), pour permettre au club de retrouver la place qui lui sied. Mais pour le match de demain, il ne pourrait compter que sur 19 joueurs dont deux gardiens de but, car obligé de faire tourner son effectif pour assurer une bonne participation sur les 4 fronts sur lesquels l'équipe est engagée: Ligue des champions, Coupe arabe, championnat et coupe d'Algérie. Seulement, l'ES Sétif aura, en face, ce TP Mazembe qui a bien préparé ce match puisque l'équipe est restée à Alger après avoir disputé son match contre le MCA. Les Congolais ont effectué un stage de deux semaines à Oran, ponctué par trois tests amicaux: face au MCO (1-1), à l'USMBA (1-1) et à l'OM Arzew (2-2). Et justement le buteur du TP Mazembe (RD Congo) Meschak Elia a affirmé: «A Oran, on a essayé de travailler nos automatismes, chaque joueur a donné le meilleur de lui-même et les supporteurs attendent la suite très vite, sur le terrain. Nous sommes impatients de rentrer à Lubumbashi, mais avant d'y retourner, il faut aller chercher un bon résultat à Sétif.» «On sait que cela va être un match très difficile.

L'ESS reste une belle équipe qui revient d'un flamboyant succès en championnat (3-0 face à l'USM Bel-Abbès).

Le match de vendredi sera un combat assez rude, une rencontre très disputée parce que la survie des Sétifiens dépend d'une victoire devant le TPM, il suffit aussi d'un succès ou d'un nul pour définitivement conserver la tête du groupe», a-t-il conclu. A noter, enfin, que l'autre match du groupe B opposera, samedi, le Difaâ Hassani El-Jadidi au MC Alger (19h00).