Le défenseur international algérien de l’OGC Nice, Youcef Atal, victime d’une lésion méniscale, s’est fait opérer, mardi, avec succès à Lyon et sera absent des terrains entre 3 et 5 mois, a rapporté, hier, le quotidien Nice-Matin. « Touché au genou lors de la réception de Metz (4-1), Youcef Atal a été opéré, mardi à Lyon, par le docteur. Bertrand Sonnery-Cottet. Le latéral algérien souffrait d’une lésion du ménisque externe du genou droit. L’intervention chirurgicale s’est parfaitement déroulée. L’absence d’Atal est estimée entre trois et cinq mois », écrit la même source. L’ancien joueur du PAC s’est fait mal tout seul en tentant un dribble au niveau du point de corner avant de s’écrouler. Il a dû quitter ses coéquipiers à la 29e minute de jeu. Avec ce coup dur, le sélectionneur national Djamel Belmadi sera contraint de lui trouver un suppléant en vue de l’entame du second tour des qualifications du Mondial-2022 en mars prochain.