La Confédération africaine de football (CAF) a retenu trois arbitres algériens, dont le directeur de jeu Mustapha Ghorbal, en vue de la coupe d’Afrique des nations CAN-2019 en Egypte

(21juin - 19 juillet).

Outre Ghorbal, l’Algérie sera représentée par les deux arbitres assistants : Mokrane Gourari et Abdelhak Etchiali.

L’arbitre international algérien Mehdi Abid Charef, blanchi par la CAF dans une affaire de corruption, ne figure pas parmi les 27 arbitres centraux. En revanche, le Zambien Janny Sikazwe, suspendu puis blanchi par l’instance continentale dans une affaire de corruption, figure bien dans la liste des arbitres retenus.

La Tunisie et l’Egypte (pays organisateur) arrivent en tête des pays en nombre d’arbitres sélectionnés par la CAF avec 5 referees pour chaque pays.

De plus, il ne faut pas oublier que la (CAF) a décidé de lever la suspension de l’arbitre égyptien Gehad Grisha.

Issam Abdel Fattah, président de la commission des arbitres de la Fédération égyptienne de football (EFA), a confirmé que la CAF a accepté l’appel interjeté par la EFA concernant la décision de suspension de Gehad Grisha.

Abdel Fattah a déclaré à la presse égyptienne que Grisha rejoint, après la levée de sa suspension, le stage des arbitres de la coupe d’Afrique des Nations, portant à 6 le nombre d’arbitres égyptiens retenus pour la compétition, dont trois directeurs de jeu.

La Fédération de football égyptienne avait déposé un recours auprès de la CAF immédiatement après l’annonce de sa suspension.



Liste des arbitres centraux

Mustapha Ghorbal (Algérie), Helder Martins Rodrigues De Carvalho (Angola), Joshua Bondo (Botswana), Pacifique Ndabihawenimana (Burundi), Alioum Néant(Cameroun), Amine Mohamed Omar (Egypte), Gehad Gerisha (Egypte), Mahmoud Zakaria El-Banna (Egypte), Bamlak Tessema (Ethiopie), Eric Arnaud Otogo Castane (Gabon), Gassama Bakary Papa (Gambie), Daniel Nii Ayi Laryea (Ghana), Peter Waweru (Kenya), Mahamadou Keita (Mali), Redouane Jied (Maroc), Noureddine El-Jaâfari (Maroc), Jackson Pavaza (Namibie), Jean-Jackes Ndala Ngambo

(RD Congo), Louis Hakizimana (Rwanda), Magette Ndiaye (Sénégal), Bernard Camille (Seychelles), El-Fadil Mohamed Hussein (Soudan), Victor Miguel De Freitas (Afrique du Sud), Sadok Selmi (Tunisie), Youssef Essrayr (Tunisie), Guirat Haythem (Tunisie), Janny Sikazwe (Zambie), Gehad Grisha (Egypte).