Les nageurs algériens ont décroché quatre nouvelles médailles (4 or, 1 argent), à l’issue des épreuves de la 3e séance du Championnat arabe des jeunes (garçons et filles) disputées lundi dernier à Casablanca (Maroc). Les médailles d’or algériennes ont été décrochées par Anes Tounsi (100m nage libre) dans la catégorie U13, Khansa Belkacemi (400m 4 nages) et Ryma Benmasour (100m nage libre) en U15, alors que la médaille d’argent de cette dernière course est revenue à sa compatriote Machaa Saâdi. L’Algérie est provisoirement en tête du tableau des médailles avec 29 breloques (12 or, 8 argent, 9 bronze). L’Algérie prend part au rendez-vous arabe du Maroc avec 31 nageurs dont 15 filles, sous la conduite d’un staff technique composé de six entraîneurs et dirigé par le sélectionneur en chef, Ali Maânsri.