Le départ de la 16è édition du rallye international des Colombes a été donné, hier, à Alger en présence de 30 équipages dont 14 étrangers. Ce rallye de régularité destiné exclusivement aux dames, regroupe 16 équipages algériens, 13 français et 1 tunisien.

Les participantes vont devoir parcourir une distance totale de 1162 km répartis sur quatre étapes: Alger-Béjaïa (21 juin / 250km), Béjaïa-Batna (22 juin / 395 km), Batna-Boussaâda (23 juin / 245 km) et Boussaâda-Alger (24 juin / 270 km).

«L’objectif de ce rendez-vous est d’inculquer aux pilotes la discipline, de respecter la vitesse autorisée et le Code de la route sans oublier l’aspect sportif. Il y a aussi l’aspect touristique qu’on veut valoriser et promouvoir pour notre pays», a indiqué à l’APS, le chargé des manifestations internationales sportives de la Fédération algérienne des sports mécaniques (FASM), Farid Sendjak Eddine.

Les organisateurs ont prévu des visites touristiques tout au long du parcours, à Cap Carbon (Béjaïa), aux Ruines romaines à Timgad (Batna), ainsi qu’aux oasis et palmeraies à Boussaâda (M’sila).

Selon Sendjak Eddine, le prix des droits de participation est symbolique pour tous les participants.

«Nous avons fait face à beaucoup de problèmes à cause du manque de temps.

Pour y remédier, nous avons décidé de commencer à préparer l’édition 2020 dès maintenant, en établissant notamment le parcours, les invitations et les dossiers de publicité», a expliqué Sendjak Eddine.

Les organisateurs ont procédé, jeudi après-midi, à Chéraga (Alger), au contrôle technique des véhicules avant de passer au tirage au sort pour désigner l’ordre de départ des voitures.

A noter enfin que la cérémonie de remise des prix est programmée lundi (21h00) à Chéraga (Alger).

Programme des 4 étapes :

Vendredi 21 juin (1re étape) : Alger-Béjaïa (250 km)

Samedi 22 juin (2e étape) : Béjaïa-Batna (395 km)

Dimanche 23 juin (3e étape) : Batna-Boussaâda (245 km)

Lundi 24 juin (4e étape) : Boussaâda-Alger (270 km)