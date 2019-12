30 joueurs de l’EN U17 effectuent un stage de préparation de trois jours depuis hier CTN de Sidi Moussa à Alger. Ce regroupement, premier du genre pour cette sélection est inscrit dans le cadre de la préparation en vue du tournoi international de Tirana en Albanie (23 février-1er mars 2020), auquel l’Algérie est invitée par l’UEFA, dans le cadre de son programme de développement, appelé UEFA-ASSIST. Outre l’Algérie, la compétition regroupera également l’Albanie (pays hôte), la Géorgie et la Lituanie. C’est la première fois que la FAF est sollicitée pour prendre part à un tel événement, qui institutionnalise un soutien durable aux autres confédérations et associations en termes de partage de connaissances, de bonnes pratiques et de développement du football.