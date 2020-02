Le président de la Commission antidopage de la Fédération algérienne de football (FAF), Djamel-Eddine Damardji, a annoncé dans un reportage vidéo de l’instance fédérale que la commission précitée avait contrôlé 300 joueurs, activant au niveau des Ligues 1 et 2, ainsi qu’en division amateure pour la phase aller de la saison actuelle. Cependant, il n’a pas précisé s’il y a eu ou pas de cas positif de dopage. Seulement, il a révélé, à titre d’exemple, qu’il a été constaté chez un joueur du MC Saïda, sans citer son nom, une colopathie hypotrophique qui n’apparaît pas dans l’écho-cardio. Ceci comme c’est le cas du dernier joueur de l’ESS, Houari Ferhani. Et là, il faut reconnaître que c’est grâce aux efforts des membres de la Commission médicale et des médecins des clubs qui ont suivi la politique antidopage que l’on a pu sauver une vie, car cette pathologie se développe dans la carrière sportive. Ce reportage sur le travail de la Commission antidopage de la FAF a été réalisé par l’instance fédérale, qui s’est intéressée cette fois à un sujet aussi important que pertinent pour la santé des joueurs.

La FAF TV a fait vivre à travers une vidéo les coulisses du travail de la sous-commission antidopage que préside le docteur Djamal-Eddine Damerdji, qui, à l’occasion, fait le bilan de la phase-aller. Il a indiqué que le contrôle antidopage en 2019 s’est élevé à 658 en 2019 alors que durant la phase aller de la saison en cours, il y a eu 300 joueurs contrôlés chez toutes les équipes de l’élite ainsi qu’en amateur.

D’ailleurs, en amateur, on a procédé à des contrôles dans 17 matchs. Faisant la synthèse de ces contrôles, Damerdji indique : «La surprise cette fois-ci a été qu’on n’a pas trouvé de drogue, mais des corticoïdes. Et c’est plus que la drogue, car donner des corticoïdes à quelqu’un qui a la fièvre, une maladie virale telle la grippe, ou une pneumonie est bien condamnable. Car, le médecin doit prendre ses responsabilités dans ces cas.» Il a tenu à relever que ces médicaments sont interdits durant la compétition, mais pas en dehors et durant la compétition un tel médicament est considéré comme n’importe quel autre produit dopant.

D’ailleurs, cette année, on a touché toutes les équipes et on a même mis à leurs dispositions des documents officiels de la FIFA, concernant les produits dopants et interdits, qui sont facilement téléchargeables. Damerdji a tenu également à faire remarquer qu’«il faut bien faire la différence entre le médecin du match et le médecin de l’équipe. L’un fait la couverture médicale et l’autre le suivi médical et ce sont deux opérations différentes. C’est surtout le suivi des joueurs qui est d’importance pour la santé des joueurs et cette année, on a au moins pu sauver une vie grâce à ces tests antidopage ». Dans le même reportage-vidéo de la FAF, cette dernière a fait le suivi de toute l’opération antidopage et de prélèvement des urines des joueurs lors du match USMA-JSK. La FAF a tenu à remercier les directions des clubs de l’USM Alger et de la JS Kabylie qui ont tenu à collaborer pour la réalisation de ce documentaire, notamment lors des prélèvements des urines au niveau des vestiaires après le match de championnat de football professionnel de Ligue 1 qui a réuni récemment les deux équipes au stade Omar-Hamadi de Bologhine. Il faut bien reconnaître que c’est une très bonne initiative de la FAF que de faire de tels reportages pour sensibiliser tout un chacun sur l’importance des tests antidopage.