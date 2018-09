ASM ORAN Mounir Zeghdoud sous pression

L'entraîneur Mounir Zeghdoud, arrivé cet été à la barre technique de l'ASM Oran, est dans l'obligation d'améliorer les résultats de son équipe pour préserver son poste. Le président de la section football de l'ASMO, Larbi Oumameur, a déclaré à l'APS que «pour l'heure, l'avenir de Zeghdoud avec le club n'est pas évoqué, mais il est clair que les résultats réalisés jusque-là ne sont pas à la hauteur de nos aspirations». L'ASMO s'est sensiblement renforcée lors du mercato estival, notamment par des joueurs d'expérience, avec comme objectif de jouer l'une des trois premières places donnant accès à la cour des grands. Cependant, après sept matchs (avant le match d'hier face au MCEE) les Vert et Blanc n'ont pu glaner que sept points, d'où leur peu reluisante 12e place au classement. Ils restent sur une défaite sur le terrain de l'ES Mostaganem, alors que leur ligne offensive est stérile depuis quatre rencontres. «Certes, on n'est qu'en début de saison, et nous gardons nos chances intactes pour nous hisser au tableau à même d'atteindre l'objectif tracé, mais une chose est sûre: les joueurs n'ont plus le droit à l'erreur», a encore mis en garde le responsable oranais, également membre du Bureau fédéral de la FAF.