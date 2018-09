DEMI-FINALE ALLER DE LA LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE Des Ethiopiens pour arbitrer Al Ahly - ES Sétif

L'autre match de ce dernier carré opposera les Angolais de Primeiro de Agosto aux Tunisiens de l'ES Tunis.

La Confédération africaine de football (CAF) a désigné des trios d'arbitres éthiopiens et sud-africains pour la double confrontation entre les Egyptiens d'Al Ahly et les Algériens de l'ES Sétif, comptant pour les demi-finales de la Ligue des champions d'Afrique.

La manche aller, prévue le 2 octobre prochain à 20h au stade Al Salam au Caire a été confiée à un trio arbitral éthiopien sous la conduite de Bamlak Tessema Weysa, assisté de Temisgin Samuel Atango et de Kindie Mussie.

La demi-finale retour qui aura lieu le 23 octobre à 20h au stade du 8-Mai 1945 de Sétif sera dirigée par des arbitres sud-africains. Le directeur de jeu est Victor Miguel de Freitas Gomes qui sera assisté de ses deux compatriotes Zakhele Thusi Siwela et Johannes Sello Moshidi.

L'ES Sétif s'est qualifiée pour les demi-finales en éliminant le tenant du titre, le WA Casablanca (1-0, 0-0) et Al Ahly a sorti les Guinéens de Horoya de Konakry (0-0, 4-0). L'autre demi-finale opposera les Angolais de Primeiro de Agosto aux Tunisiens de l'ES Tunis.