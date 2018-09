NAPLES Encore deux semaines d'attente pour Ghoulam

Alors que les plus optimistes annonçaient son retour à la compétition pour le match de cet après-midi face à la Juventus, le latéral gauche algérien de Naples, Faouzi Ghoulam, n'y sera finalement pas. Même s'il est «rétabli à 100% de sa blessure» au genou, il doit repousser pour au moins 15 jours son retour, son coach Carlo Ancelotti ne veut prendre aucun risque avec sa blessure. Ghoulam devrait profiter de la trêve internationale pour encore travailler et espérer être prêt pour le match face à l'Udinese, le 21 octobre prochain.

Ghoulam qui manque aussi à l'EN pourrait faire son grand retour en sélection le mois de novembre prochain lors de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2019 face au Togo.