INDIQUANT AVOIR ÉTÉ MENACÉ DE MORT Zerouati accuse encore Zetchi

Par Mohamed BENHAMLA -

L'homme fort du club sudiste a affirmé qu'il a les preuves de tout ce qu'il a avancé, appelant le président de la République à intervenir.

Le président de la JS Saoura, Mohamed Zerouati, a annoncé avoir déposé plainte contre ceux qui l'avaient «menacé de mort», après ses déclarations, où il avait accusé le président de la FAF, Kheïreddine Zetchi et son frère Hassen, d'avoir manipulé les arbitres contre son équipe.

Dans une déclaration accordée à une chaîne de télévision privée, l'homme fort du club sudiste a affirmé qu'il a les preuves de tout ce qu'il a avancé, appelant même le président de la République à intervenir. «Je ne suis pas prêt à faire machine arrière et je maintiens mes dires. Nous allons défendre nos droits jusqu'au bout», a déclaré Zerouati. «Je vais traîner Zetchi devant les tribunaux pour menaces de mort. Il m'a menacé à travers son gang qui fait tout», a pesté Zerouati, allusion faite à un certain Amine Labdi.

Ce dernier, faut-il le signaler, a été attaqué en justice par un supporter de la sélection algérienne, qui l'aurait agressé lors du dernier match des Verts à Banjul face à la Gambie, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2019. Zerouati, poursuivi en justice par les frères Zetchi pour «diffamation», a nié tout contact avec l'ancien président de la FAF, Mohamed Raouraoua, ou encore celui de la LFP. «Je ne leur ai pas parlé depuis plus de 7 mois», a-t-il dit, en réponse à ceux qui l'ont accusé d'être manipulé par ces deux anciens responsables. Par ailleurs, le Bureau fédéral a décidé de transférer le dossier du responsable de la JSS à la commission d'éthique, après ces accusations jugées «graves». Selon certaines sources, il pourrait être suspendu de toute activité lié au sport pour une période allant jusqu'à deux ans.