LA JSK DAME LE PION À L'ESS DANS SON FIEF Les canaris volent de leurs propres ailes

Par Kamel BOUDJADI -

Après cette rencontre à l'extérieur de leurs bases, les camarades de Benaldjia s'éloignent du poursuivant direct et adversaire de la soirée, avec 18 points au compteur.

Dans une rencontre chaude à tous points de vue, la JS Kabylie a arraché une victoire face à son poursuivant direct, l'ES Sétif, qui a fini par s'incliner sur son terrain. C'est en effet par un but à zéro, sur une réalisation de Benyoucef, que les Canaris ont arraché les trois points de la rencontre, qui les a opposés aux Aigles des Hauts-Plateaux au stade du 8-Mai 1945 à Sétif. Les gars de la Kabylie conservent, ainsi, le fauteuil de leader avec une marge plus grande. Après cette rencontre à l'extérieur de leurs bases, les camarades de Benaldjia s'éloignent du poursuivant direct et adversaire de la soirée, avec 18 points au compteur.

La rencontre n'a pas été facile pour les deux équipes, encore moins pour les Canaris. Partis pour arracher la victoire et les trois points, ils savaient que leur mission était difficile mais pas impossible. Dumas avait averti ses poulains de la difficulté et surtout sur la nécessité de garder les pieds sur terre. Les résultats positifs mettent souvent les clubs sous pression car les supporters en demandent généralement plus. Et c'est le cas de la JSK, invaincu depuis le début de saison et qui a commencé à voir grand et lorgner du côté du trophée.



Plusieurs blessés à Sétif

Par ailleurs, il y a lieu de signaler que la fin de la rencontre a été lamentable du côté des gradins du stade de Sétif. Le carré formé par les supporters de la JSK qui se sont déplacés à Sétif a été carrément assiégé par la galerie locale. Des violences qui ont causé plusieurs blessés parmi les visiteurs et des dégâts à leurs voitures et bus. Sur les réseaux sociaux, hier, les commentaires étaient unanimes quant à la violence qui sévit dans nos stades. Beaucoup estiment que les raisons ne sont pas à chercher uniquement du côté des supporters, mais aussi dans les équipes dirigeantes. Les internautes s'interrogeaient également sur les raisons profondes qui ont poussé le président de l'ESS à réclamer le décalage de l'horaire de la rencontre pour qu'elle ne soit pas retransmise. Ce dernier s'est défendu hier, sur les ondes de la Radio nationale, indiquant que tout ce qui a été dit le concernant n'est que de la pure spéculation, en témoigne l'accueil qui a été réservé aux joueurs et dirigeants de la JSK.



Discipline, rigueur et stabilité

Pour Cherif Mellal, les joueurs doivent fournir plus d'efforts. Les victoires sont généralement le résultat du travail acharné et du sérieux surtout. En la matière, le jeune président de la JSK a changé de fond en comble la gestion de l'effectif en donnant carte blanche à Dumas pour sanctionner tout manquement à la discipline. Chose dite: chose faite. Boukhenchouche et Benaldjia ont compris à leurs dépens qu'être cadre











dans l'équipe ne leur donne point le droit de baisser la garde et de s'absenter aux séances d'entraînement. La discipline, la rigueur et surtout la stabilité, la JSK en bénéficie depuis l'arrivée de Mellal et les résultats commencent à se faire sentir. Après huit journées de championnat, l'équipe est invaincue, mais pour Dumas, si la JSK est invaincue, elle n'est pas pour autant invincible. Les bons résultats sont le fruit du travail et ses poulains sont sommés de garder les pieds sur terre. Le résultat est que les camarades de Benyoucef ont dompté les Aigles de Sétif sur leur terrain. La confirmation de ce retour a toutes les chances de se concrétiser encore davantage, car la JSK aura à recevoir sur son terrain les deux prochaines journées, l'O Médéa et la DRB Tadjenanet. Une chance pour creuser l'écart qui la sépare de ses poursuivants directs.

Enfin, notons que les dirigeants de la JSK, à leur tête Cherif Mellal ont décidé d'accueillir les équipes qui jouent à Tizi Ouzou et leurs supporters avec les tous les honneurs dus à des hôtes.

C'est ce qui a été vérifié la semaine passée avec les dirigeants et les supporters du CRB, dont le carré a été installé aux côtés de la tribune officielle destinée aux invités. C'est une autre leçon du président à ceux qui profitent de leur statut pour nourrir la haine entre Algériens.