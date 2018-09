IL A TENU UNE RÉUNION AVEC SES JOUEURS USMA: Serrar veut le titre

Par Mohamed BENHAMLA -

Les joueurs face à leurs responsabilités

Les protégés de Thierry Froger doivent vite tourner la page de l'élimination en coupe de la CAF et penser dès à présent aux matchs qui les attendent, notamment ceux du championnat.

C'est ce qui ressort des propos tenus par le directeur général du club de la Capitale, Abdelhakim Serrar. Ce dernier a tenu une réunion avec les joueurs pour revenir, «pour la dernière fois», sur l'élimination face aux Egyptiens d'Al Masry SC, au stade des quarts de finale de la coupe de la CAF.

Les Usmistes s'étaient inclinés en aller et retour sur le même score (1-0). «Joueurs et membres du staff technique, vous êtes les responsables de cette élimination. Vous êtes passés à côté lors des deux matchs, surtout lors de la manche-retour où vous avez manqué d'engagement», a lancé Serrar. Ce dernier a insisté pour dire qu'il ne doute pas des qualités des éléments composant son équipe, «les meilleurs sur l'échelle nationale», mais il faudra faire, selon lui, plus d'efforts en prévision des échéances à venir. «La direction du club croit en vous et au fait de vous voir relever le défi.

Elle met tous les moyens nécessaires à votre disposition et à vous, dès lors, de lui rendre la pareille. Nous attendons de vous de rectifier le tir en championnat et vous battre jusqu'à l'ultime minute pour aller chercher, à la fin, le titre suprême», a déclaré encore le responsable usmiste, peu avant le match de la 8e journée du championnat, programmé aujourd'hui au stade Omar-Hamadi de Bologhine face au Paradou.

En prenant la parole, les joueurs ont affirmé qu'ils ne ménageront aucun effort afin de relever le défi et répondre aux attentes des dirigeants ainsi que les supporters.

Froger, quant à lui, a affirmé que n'importe quelle équipe peut passer à côté dans n'importe quelle rencontre et, malheureusement pour la sienne, cela est intervenu lors de ce match-retour de la compétition continentale. Ne voulant tirer sur ses joueurs ou les membres de son staff technique, le technicien en question a indiqué qu'en tant que premier responsable technique, c'est lui qui assume toute sa responsabilité, promettant de rectifier le tir dès le match d'aujourd'hui.

Par ailleurs, Serrar s'est rendu à Tizi Ouzou pour une visite au supporter victime d'un accident de la circulation à son retour de Sétif, où il avait suivi la rencontre de la coupe de la CAF. En compagnie du responsable Zahir Abdellaoui, Serrar s'est assuré de l'état de santé dudit supporter, qui s'améliore petit à petit.