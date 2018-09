AJAX Le Bayern prêt à des folies pour De Jong

De Jong est très sollicité sur le marché des transferts et un nouveau cador semble très intéressé. Le jeune milieu de terrain de l'Ajax Amsterdam, Frenkie de Jong, ne manque pas de courtisans. Le club hollandais semble prêt à le vendre et peut-être même dès le mercato hivernal. Idéalement l'Ajax aimerait trouver un accord avec un club et conserver le joueur en prêt jusqu'en juin. Un nouveau club vient d'entrer dans la danse puisque de Jong a été supervisé à plusieurs reprises par des émissaires du Bayern Munich. Le club allemand est à la recherche d'un joueur de ce profil et a largement les moyens de mettre 40 millions sur la table pour s'offrir ce prodige.