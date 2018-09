GALATASARAY Première titularisation de Feghouli

Sofiane Feghouli aura attendu jusqu'à vendredi soir pour honorer sa première titularisation avec Galatasaray, à l'occasion de la réception de Erzurumspor. Son équipe l'a emporté sur la plus petite des marges. L'international algérien a donné entière satisfaction durant les 82 minutes qu'il a passées sur le terrain. Son entraîneur, Fatih Terim, a estimé à la fin de la rencontre que la prestation du milieu de terrain des Verts était très satisfaisante et qu'il compte toujours sur lui, même s'il ne le fait pas jouer souvent. «Chaque joueur est très précieux pour nous. Feghouli, et même s'il ne joue pas souvent, affiche toujours un très bon état d'esprit. Aujourd'hui, il a fourni énormément d'efforts, en essayant de trouver à chaque fois des solutions. Je suis satisfait de sa performance», a-t-il déclaré. Maintenant que ses relations avec son coach semblent revenir à la normale, Feghouli est appelé à se maintenir sur la même dynamique afin de gagner encore plus de temps de jeu, ce qui lui sera utile en club, mais aussi avec la sélection nationale, où Djamel Belmadi compte sur lui en prévision des prochaines échéances.