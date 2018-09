JUVENTUS Ronaldo plaisante sur le prix Puskas

Avec son geste acrobatique face à la Juventus Turin (0-3) en avril dernier, lorsqu'il évoluait encore au Real Madrid, Cristiano Ronaldo (33 ans, 6 matchs et 3 buts en Serie A cette saison) partait favori pour le prix Puskas. C'est pourtant Mohamed Salah qui a remporté le trophée avec un but moins spectaculaire. Pas de quoi agacer l'attaquant portugais qui préfère en rire. «Salah mérite le prix Puskas, c'était un joli but. Mais soyons honnêtes, mon but était plus beau, a plaisanté le Bianconero dans une vidéo en direct sur Instagram. C'est comme ça la vie: parfois tu gagnes, parfois tu perds. Je ne suis pas en colère. Le plus important pour moi c'est d'avoir conservé le même niveau pendant 15 années de ma carrière». Rappelons que CR7 ne s'est pas rendu à la cérémonie de la FIFA lundi à Londres, sans doute à cause du Prix du meilleur joueur décerné à son ancien coéquipier Luka Modric.