LIGUE 2 MOBILIS - 8E JOURNÉE L'ASO Chlef reste leader

L'ASO Chlef a conservé le leadership de la Ligue 2 malgré son nul à domicile contre la JSM Béjaïa (1-1), en match disputé vendredi.

La soirée aurait pu être beaucoup plus catastrophique pour les Chélifiens, car ils avaient commencé par être menés au score, suite à un but de Bahi 42', et ils ont dû attendre la 85' pour voir le jeune Kaddour-Chérif leur offrir un nul qui les maintient à la première place du classement général, avec 18 points. Soit avec trois longueurs d'avance sur leur Dauphin, le WA Tlemcen, qui aurait pu revenir à seulement une longueur derrière, s'il avait gagné contre le RCR. Malgré tout, le WAT conserve sa deuxième place au classement général, assez loin devant son adversaire du jour, désormais 10e avec seulement neuf unités au compteur. La meilleure affaire de cette journée a été réalisée par le nouveau promu, le NC Magra, qui une semaine seulement après avoir remporté sa première victoire à domicile, a enchaîné par un deuxième succès consécutif. Cette fois, c'était chez l'avant-dernier, l'USM Blida, qu'il a assez facilement dominé (2-0). Des réalisations signées Boukhari (50') et Boulaïceur (89'), grâce auxquelles le NCM se hisse provisoirement à la 7e place, avec 11 points, au moment où l'USMB reste scotchée à la 15e place, avec seulement 4 unités au compteur, et zéro victoire depuis l'entame de la saison. De son côté, l'ASM Oran a profité de l'avantage du terrain pour prendre le meilleur sur le MCE Eulma, qu'il a dominé (2-1), grâce notamment à Bentiba (32') et Berramla (53'), alors que Keffi a sauvé l'honneur pour le MCEE à la 90'+3. Un succès qui propulse le club de M'dina J'dida à la 8e place, avec 10 points, alors que malgré leur défaite, les Eulmis restent confortablement installés à la 4e place avec 12 points. A Annaba, en dépit du huis clos imposé à l'USMAn, les Tuniques rouges ont réussi l'essentiel contre leur adversaire du jour, l'ES Mostaganem, qu'ils ont petitement dominé, grâce à un but de Ziani (35'), se plaçant ainsi à la 4e place du classement général, avec 12 points, alors que l'ESM reste 3e, avec 13 unités. Cette 8e journée se poursuivait hier avec le le déroulement des trois dernières rencontres inscrites à son programme. à savoir: RC Kouba - USM Harrach, A Boussaâda - JSM Skikda et US Biskra - MC Saïda.