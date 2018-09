MONDIAL 2030 La candidature Royaume-Uni - Irlande se précise

L'hypothèse d'une candidature commune entre le Royaume-Uni et l'Irlande pour la Coupe du monde 2030 apparaît aujourd'hui de plus en plus crédible. Interrogé à ce sujet à Londres, Theresa May a apporté son soutien total à cette candidature. «À la suite de l'excitation créée par la Coupe du monde cet été, la Fédération anglaise (FA) travaille avec les Fédérations écossaise, galloise, nord-irlandaise et irlandaise pour déterminer s'il pourrait y avoir une candidature commune pour accueillir la Coupe du monde 2030», a confié la Première Ministre britannique.