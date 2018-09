SOUDAN DU SUD L'Algérien Aït Abdelmalek jette l'éponge

Nommé sélectionneur du Soudan du Sud en mars dernier, Ahcene Ait Abdelmalek ne sera pas resté en poste bien longtemps. Se plaignant d'ingérences dans ses choix, l'Algérien vient d'annoncer sa démission. «Ils (les officiels de la Fédération) interfèrent et disent qu'un tel joueur doit jouer et qu'un tel joueur ne devrait pas jouer, et pourquoi tel joueur ne joue-t-il pas?», a déploré le technicien auprès de la BBC. Après deux défaites en autant de journées, le Soudan du Sud est dernier du groupe C des éliminatoires de la CAN 2019. La Fédération va, désormais, devoir trouver un nouveau sélectionneur avant la double confrontation face au Gabon dans une quinzaine de jours. Pour rappel.