TOTTENHAM Un mois de plus sans Alli?

Tottenham risque de devoir se passer à nouveau de Dele Alli. Double buteur cette semaine en League Cup contre Watford (2-2, qualification aux tirs au but), le milieu de terrain anglais souffre toujours de la cuisse et pourrait, selon iNews, manquer un mois de compétition. Une absence préjudiciable pour les Spurs, déjà privés de Christian Eriksen pour le déplacement à Huddersfield samedi en championnat, et qui accueillent Barcelone en Ligue des champions mercredi dans le groupe B, quinze jours après la défaite face à l'Inter Milan.