MANCHESTER UNITED Mourinho met les choses au clair pour Pogba

Le feuilleton se poursuit

Le technicien portugais ne s'est pas défilé, même s'il est apparu un brin irrité face au tollé médiatique suscité par les images de Sky Sports.

Entre José Mourinho et Paul Pogba l'idylle n'a jamais vraiment fonctionné. Mais celle-ci a connu un nouveau tournant après un échange plutôt glacial entre les deux hommes lors de la séance d'entraînement, le tout sous l'oeil des caméras. Une situation rocambolesque qui a fait le tour du monde. Si une story Instagram du milieu de terrain français lors de l'élimination de United face à Derby County en Carabao Cup serait à l'origine du courroux du Special One, cette passe d'armes entre les deux protagonistes a laissé des traces à Manchester. Après un tel épisode, José Mourinho se savait attendu par les médias. Le technicien portugais ne s'est pas défilé, même s'il est apparu un brin irrité face au tollé médiatique suscité par les images de Sky Sports. «Je pense que pour vous, c'était incroyable, car vous avez fait une histoire incroyable en filmant seulement 15 minutes de l'entraînement.

Mais ce qui s'est produit l'autre jour arrive plusieurs fois. Les conversations avec les joueurs sont nombreuses», a ainsi tenté de se justifier le coach de United. Si Mourinho n'a évidemment pas révélé la nature des propos tenus avec son joueur, ce dernier en a profité pour distiller quelques messages à l'assistance. «Paul est un joueur comme les autres. Aucun joueur n'est plus grand que le club et si je suis satisfait de son travail, il joue. Si je ne suis pas content, il ne joue pas», a commenté l'ancien coach du Real Madrid. L'entraîneur lusitanien a également évoqué lors de son passage en conférence de presse la raison qui l'a poussé à retirer le capitanat au champion du monde français. En aucun cas, il ne s'agirait d'un acte de défiance vis-à-vis de l'investissement du principal protagoniste, mais une décision purement sportive. «Lorsqu'un joueur est capitaine, j'analyse la performance du point de vue du joueur puis du capitaine, et après des semaines d'analyses et d'échanges avec mon staff, nous avons pris la décision que Paul était un joueur et non un capitaine.

J'en ai informé les joueurs, et surtout Paul, qui savent pourquoi cette décision a été prise», décrypte «Mou». Ne restait plus alors qu'une interrogation à lever: Paul Pogba démarrerait-il la rencontre samedi à Londres face à West Ham? À ce sujet, José Mourinho a balayé d'un revers de la main les doutes à ce sujet, adressant même un concert de louanges à son joueur. «Personne ne s'est mieux entraîné que Paul, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Je suis vraiment très content de son travail cette semaine.

L'équipe a besoin de bons joueurs, de joueurs ayant de la personnalité dans leur jeu et Paul possède ça. Demain il jouera, fin de l'histoire», a ainsi commenté le manager portugais. Une mise au point qui a le mérite de clarifier les choses, pour le moment.