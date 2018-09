17 SUPPORTERS DE LA JSK BLESSÉS À SÉTIF Mellal impute la responsabilité à Hammar

Par Kamel BOUDJADI

Le président de la JSK ne mâche pas ses mots

Pour Mellal, «ce sont les corrompus qui parlent de corruption», considérant que le président Hammar «est le mal du football algérien».

Deux jours après la rencontre face à l'ES Sétif, le président de la JS Kabylie, Chérif Mellal, est sorti de sa réserve pour dénoncer le comportement de son vis-à-vis, Hammar l'accusant d'être le responsable de la violence des supporters de Sétif. Mellal semblait étonné du fait qu'un président de club oublie que c'est juste un match de football et qu'il y a un perdant et un gagnant, et que ce n'est pas la fin du monde. Ce qui n'était pas le cas, ajoute-t-il, pour Hammar qui a quitté le stade, emportant les clés des vestiaires avec lui comme si c'était une simple épicerie. En fait, c'est Hammar qui a ouvert les hostilités en accusant l'arbitrage d'être derrière la défaite de son équipe. Pour ce président, furieux de perdre un match, la désignation de l'arbitre obéit à l'objectif de faire perdre l'ESS et que Farouk Amalou, chargé de la désignation des arbitres, doit partir étant responsable de cette décision. Ce qui a fait dire à Cherif Mellal que ce sont «les corrompus qui parlent de corruption», considérant que le président Hammar «est le mal du football algérien». «Ce genre de présidents doivent partir et laisser la place aux professionnels», a-t-il ajouté. Toujours sidéré par la violence qui a suivi la rencontre, le président de la JSK accuse Hammar d'avoir nourri la haine parmi les jeunes supporters de Sétif, dont un grand nombre sont aussi des supporters du club de la Kabylie. Ces pratiques hors champ ont commencé bien avant le match, précise Mellal qui s'interroge sur son acharnement à changer l'horaire de la rencontre prévue initialement à 17h30. C'est une guerre que Hammar a commencé avant la rencontre. Une conduite qui nourrit le comportement violent des supporters. Pour Mellal, qui a tenu à rendre un vibrant hommage aux quatre supporters qui ont perdu leurs doigts suite aux agressions, pour lui, le président Hammar en est le seul responsable. Son attitude est digne de celle des voyous un rapport sera transmis à la FAF, précise Mellal qui affirme que son équipe réserve un accueil avec des fleurs aux visiteurs, équipes et supporters.

Le match se passe sur le terrain, tout comme les victoires et les défaites. Le football est juste du spectacle, conclut-il à l'adresse de son vis-à-vis sétifien. Enfin, pour revenir au football, il est à signaler que le club kabyle a deux rencontres consécutives à Tizi Ouzou pour arracher six précieux points. Il recevra par deux fois le DRB Tadjenanet et l'O Médéa. Deux occasions à ne pas rater pour s'éloigner encore plus du poursuivant direct. La course est encore longue, car le championnat est à son début. Toujours invaincue, l'équipe kabyle pense aller plus loin cette saison. Un exercice qui commence bien après le dernier passé à éviter la relégation. L'instabilité et les conflits internes ont gravement nui à l'image de cette équipe qui a, pendant longtemps, régné sur les terrains africains. Aujourd'hui, avec l'arrivée de Mellal, les amoureux de ce club se sont remis à espérer.



CAN 2018 Dames

Le tournoi final maintenu au Ghana

La coupe d'Afrique des nations féminine 2018 aura lieu au Ghana en novembre, malgré la crise traversée par la Fédération ghanéenne, a indiqué la CAF. La décision a été prise par le comité exécutif de l'instance africaine réunit jeudi et vendredi à Charm El Cheikh en Egypte. Le tournoi qui regroupera huit pays dont l'Algérie se déroulera du 17 novembre au 1er décembre, précise l'instance africaine.La sélection algérienne dames s'est qualifiée pour la phase finale de la CAN2018 en dominant son homologue éthiopienne en aller et retour (3-1, 3-2).