IL A NÉGOCIÉ AVEC LES RESPONSABLES DU MCA Rolland Courbis: décision aujourd'hui

Par Mohamed BENHAMLA -

Le coach français maintient le suspense

Le technicien français, Rolland Courbis, présent en Algérie pour négocier avec les responsables du MC Alger, a profité de l'occasion pour suivre le match de Coupe arabe face au Rifaâ du Bahreïn.

Cette rencontre a vu les Mouloudéens assurer leur qualification pour le prochain tour. Elle s'est achevée sur un score nul et vierge, alors que la manche-aller a vu les Algériens l'emporter (2-1).

Courbis, qui a déjà entamé les négociations avec le directeur sportif des Vert et Rouge, Kamel Kaci-Saïd, en France, s'est présenté à Alger pour poursuivre les pourparlers. Selon certaines sources, les négociations entre les deux parties allaient dans le bon sens, avant que le volet financier ne vienne bloquer les choses. Les responsables mouloudéens ont estimé que les exigences de Courbis sont exagérées et qu'elles ne peuvent être satisfaites. Il a écouté «avec intérêt» ce que ses interlocuteurs lui ont proposé, demandant ensuite un délai de 48 heures pour donner sa réponse finale. Dans une déclaration à France football, Courbis a indiqué: «A l'heure à laquelle on se parle, je n'ai pas pris ma décision. J'ai effectivement rencontré les dirigeants du club. Je les ai écoutés avec un grand intérêt. Evidemment, si je suis là, c'est que je suis intéressé». Qualifiant une éventuelle prise de fonctions du MCA de «challenge compliqué», l'ancien entraîneur de l'USM Alger a expliqué: «C'est un club avec une passion énorme, et je dois bien prendre le temps de la réflexion avant de m'engager. Il faut que je rencontre aussi mes dirigeants à RMC/BFM pour clarifier ma situation.»

Et l'intéressé a tenu à pnier l'existence de différend concernant le volet financier. «Je suis même un peu exaspéré de voir certaines sommes circuler dans les journaux, qui ne correspondent pas du tout à ce que je pourrais gagner si je devais devenir le coach de cette équipe», regrette-t-il.

Et de poursuivre: «Le MC Alger est un club avec une aura extraordinaire dans tout le pays. C'est le doyen des clubs qui va fêter son centenaire en 2021. L'objectif est clair et affiché. Le Mouloudia n'a pas été champion d'Algérie depuis 9 ans... Pour cette saison, il y a déjà du retard qui a été pris (12e à 10 points du leader). Donc, ça demande encore une fois de la réflexion. Dans 48 heures, je donnerai ma réponse.»

Courbis a suivi avec une grande attention le match face au Rifaâ et sait pertinemment que sa mission, en cas d'accord, ne sera pas une sinécure.

Le premier chantier sera, sans aucun doute, de remettre les joueurs en confiance afin qu'ils se réconcilient avec leurs supporters. Ces derniers ont en fait voir de toutes les couleurs à Derrardja et consorts, du début jusqu'à la fin de la rencontre, sans oublier le DGS, Kamel Kaci-Saïd, dont le départ est revendiqué avec insistance par les fans.