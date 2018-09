LA CAF LUI A CONFIÉ L'ORGANISATION DU CHAN 2022 L'Algérie renoue avec les compétitions seniors

Une très bonne organisation ouvrira les portes d'autres joutes qui pourraient être confiées à l'Algérie.

L'Algérie vient d'avoir le droit d'organiser le championnat d'Afrique des nations des joueurs locaux (CHAN) pour son édition de 2022. Le temps qui nous en sépare est largement suffisant pour réussir cette mission. Contrairement à l'ex-président de la FAF, Mohamed Raouraoua, qui n'a pu arracher l'organisation d'une coupe d'Afrique des nations, Zetchi vient d'avoir une réponse favorable à sa demande de candidature déposée le 3 mai dernier. Il faut bien noter qu'en fait, ce n'est qu'une petite victoire, car Zetchi savait depuis qu'il a été élu à la présidence de la FAF qu'il ne pourrait jamais rivaliser avec le Maroc pour une CAN.

Car, organiser une compétition pareille est largement plus difficile qu'un CHAN, ce dernier ne nécessite pas beaucoup d'investissements et surtout un cahier des charges plus abordable que celui d'une CAN. D'ailleurs, sur le plan des infrastructures, du temps de Raouraoua, on lui reprochait, entre autres, le fait de déposer un dossier de la CAN alors que des infrastructures ne sont pas encore achevées. Aujourd'hui, les nouvelles infrastructures sont à l'étape des finitions. D'ailleurs, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, est vraiment très à cheval en matière de délai de livraison en avertissant régulièrement les responsables concernés pour les livrer dans les délais prévus.

Pas plus tard qu'il y a une quinzaine de jours, le MJS a effectué une visite d'inspection pour le suivi du niveau d'avancement des projets de son secteur au Centre national de sport et loisirs de Tikjda (Cnslt), dans la wilaya de Bouira.

Là, il a insisté sur le respect des délais de réalisation, ainsi que sur l'amélioration des services, pour répondre aux attentes de clients et des sportifs, notamment les fédérations sportives. Il a, ainsi, déclaré d'emblée que «désormais, il faudra absolument donner de l'importance au délai et au temps. Il faut respecter les délais contractuels dans la réalisation des projets et tenir ses engagements».

Hattab a vérifié par lui-même la cadence et l'état d'avancement des travaux de réhabilitation et de réalisation, comme convenu dans le cahier des charges et que les entreprises de réalisation concernées par lesdits travaux sont tenues absolument de respecter.

Pour le ministre, il n'est plus question de tolérer un quelconque laxisme, d'autant plus que l'État algérien mobilise des moyens importants, pour répondre aux attentes de ses concitoyens et de ses sportifs. «Notre pays dispose de potentialités réelles. Pourquoi aller dépenser beaucoup d'argent pour aller se préparer ailleurs, alors qu'avec la volonté, la détermination et la mobilisation de tous, on peut tout faire chez nous et attirer les autres à venir découvrir notre pays?! Les mentalités doivent changer.

Fini le temps du laxisme», avait-t-il martelé. Justement avec tous les projets en cours dont 11 complexes sportifs et centres de formation à travers le pays qui seront réhabilités, et surtout le temps imparti à l'organisation du CHAN 2022, les organisateurs n'auront aucune circonstance atténuante en cas de défaillance en matière d'organisation.

D'ailleurs, pour le CHAN qui ne demande pas autant d'infrastructures qu'une CAN et moins de sites d'hébergement, les responsables concernés ont largement le temps de bien préparer ces joutes.

Une très bonne organisation ouvrira les portes d'autres joutes qui pourraient être confiées à l'Algérie. La balle est donc dans le camp des organisateurs qui ont pas moins de 4 ans pour réussir.