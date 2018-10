ALORS QUE LE DERBY MADRILÈNE S'ACHÈVE SANS VAINQUEUR Le Barça leader au ralenti de la Liga

La mauvaise passe des Blaugrana se poursuit

Pas de vainqueur à Madrid! Le Real et l'Atletico se sont neutralisés (0-0) après un intense derby samedi en championnat d'Espagne, laissant en tête le FC Barcelone, freiné par l'Athletico Bilbao (1-1) malgré l'entrée en jeu décisive de Lionel Messi.

Dans un match engagé et électrique, les deux voisins de la capitale ont chacun pris l'ascendant pendant 45 minutes... Mais les gardiens Thibaut Courtois et Jan Oblak ont annihilé toutes les tentatives dans le choc de cette 7e journée de Liga. Ce partage des points maintient un certain statu quo en tête du classement: le Barça (1er, 14 pts), qui a enchaîné un troisième match consécutif sans victoire, est trop heureux de rester leader à la différence de buts devant le Real (2e, 14 pts) et Séville (3e, 13 pts), vainqueur 3-1 à Eibar pour doubler l'Atletico (4e, 12 pts).

Au stade Santiago-Bernabeu, le derby madrilène a été âpre, intense et indécis, valant notamment au capitaine merengue Sergio Ramos une coupure à l'arcade sourcilière. Et chaque camp a dominé à son tour, d'abord l'Atletico, ensuite le Real. Et le score aurait pu s'en ressentir, si le gardien Thibaut Courtois, à nouveau préféré à Keylor Navas dans la cage merengue, n'avait pas joué des tours à son ancienne équipe (2011-2014). Si ce résultat ne satisfait personne, il symbolise le resserrement général en tête de la Liga, alors que l'Atletico semblait initialement décroché dans la course au titre. Sauf que le Real vient d'enchaîner deux matchs sans victoire, le Barça trois, et la suite des événements promet!

En outre, Séville s'est réveillé en gagnant à Eibar, voilà les Andalous à un point de la première place grâce notamment à André Silva, meilleur buteur de Liga avec son 7e but samedi.

A noter que le match a été perturbé pendant plusieurs minutes par la rupture d'une barrière du stade d'Eibar, un incident qui a fait au moins huit blessés légers. La C1, le Barça va de son côté l'aborder avec quelques doutes contre Tottenham mercredi: pour la première fois depuis deux ans, les Catalans ont enchaîné trois matchs sans gagner. Et Lionel Messi, ménagé, a longtemps vu ça depuis le banc. touche, observant le Basque Oscar De Marcos glacer le Camp Nou en se jetant (41e). Puis, après son entrée en jeu à la 55e minute, l'Argentin a trouvé le poteau (77e) puis offert une passe décisive à Munir (84e) pour l'égalisation, sans parvenir à emporter la victoire. Ce nul permet certes au Barça de préserver sa série d'invincibilité à domicile en Liga, désormais portée à 40 matchs consécutifs. Mais après n'avoir pris que deux points sur neuf possibles en une semaine, Barcelone patine.