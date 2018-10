BASKET-BALL - NBA Isaiah Thomas explique son choix

Après une saison cauchemardesque ponctuée par des pépins physiques à la hanche et un manque de temps de jeu que ce soit chez les Cleveland Cavaliers ou les Los Angeles Lakers, Isaiah Thomas a mis le cap sur Denver cet été. Le cinquième des votes pour le trophée de MVP en 2017 s'est livré sur son choix de rebondir chez les Nuggets. Un choix largement influencé par le coach de la franchise, Michael Malone. «Je savais que Michael (NDLR Malone) me donnerait une opportunité d'être celui que je suis et c'est tout ce que je voulais. Peu importe l'argent cet été, je voulais juste une vraie opportunité de montrer mes qualités et qui je suis. Malone ne m'a jamais menti, il a toujours été vrai avec moi, il m'a dit que l'opportunité serait là et c'est tout ce que je voulais. Chaque fois que j'ai eu une opportunité, j'en ai profité au maximum et j'ai saisi l'occasion. Je ne suis pas inquiet à l'idée de commencer ou de sortir du banc. Je veux juste jouer et avoir une opportunité», a confié Isaiah Thomas à ESPN dans des propos rapportés par BasketUSA.