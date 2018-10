BRENTFORD Benrahma voit rouge

L'international algérien, Saïd Benrahma, a délivré sa 5e passe décisive en Championship, hier, lors du match de Brentford face à Reading (2-2) dans le cadre de la 10e journée du championnat. Saïd Benrahma a trouvé, sur un centre, son coéquipier Neal Maupay, qui inscrit le premier but de la partie à la 11'. Le milieu de terrain algérien se fait ensuite expulsé à la 85' suite à une faute inutile sur un joueur, adverse. Benrahma prend sur l'action un deuxième carton jaune et sort du terrain. L'ancien joueur d'Ajaccio est arrivé, cet été, en Championship anglaise, il a offert cinq passes décisives et inscrit un but depuis le début de la saison.