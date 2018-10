CHELSEA Sarri salue l'implication défensive d'Hazard

Hazard a marqué un but sublime à Anfield en League Cup en milieu de semaine et a inscrit son septième but de la saison pour Chelsea samedi à Stamford Bridge contre Liverpool (1-1). Mais Sarri - qui a également reconnu que les Blues ne doivent pas trop dépendre d'Hazard - était satisfait des efforts de son leader technique. «Je suis vraiment très satisfait de la performance défensive d'Hazard aujourd'hui (samedi, ndlr), en particulier en seconde période», a déclaré Sarri lors de sa conférence de presse d'après-match. «Je pense qu'à la fin de la saison, nous pourrons avoir quatre, cinq joueurs avec dix buts. Et ce n'est pas seulement Hazard». Liverpool a su répondre au but d'Hazard par l'intermédiaire d'un but superbe inscrit par Daniel Sturridge à la 89ème minute.