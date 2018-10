LE HAVRE Ferhat ouvre son compteur-buts

L'international algérien du Havre Zineddine Ferhat a inscrit son premier but de la saison à l'occasion de la victoire en déplacement contre le leader Metz (1-0) samedi en match comptant pour la 9e journée du championnat de France de Ligue 2. Sur le départ cet été, l'ancien joueur de l'USM Alger a marqué l'unique but du match (61e) pour Le Havre, qui remonte à la 5e place de Ligue 2 à cinq longueurs du leader. Meilleur passeur de la Ligue 2, la saison dernière avec 20 offrandes (record de la division), Ferhat était dans le viseur de Montpellier, Amiens et Nantes et Starsbourg, mais il est finalement resté au Havre, pour une nouvelle saison, avec l'espoir de réussir l'accession après avoir échoué de justesse la saison dernière en barrages contre Ajaccio. Pour rappel, Ferhat n'avait pas été convoqué par Djamel Belmadi pour le dernier match contre la Gambie (1-1) disputé à Banjul. Mais pourrait enregistrer son retour parmi les Verts à l'occasion de la double confrontation contre le Bénin les 12 et 16 octobre prochains en qualifications de la CAN 2019.