MAN UTD Aucun contact avec Zidane

Suite à la nouvelle défaite de Man United samedi contre West Ham (1-3), l'avenir de Mourinho s'inscrit en pointillés chez les Red Devils. Mais Zinedine Zidane n'aurait toutefois pas encore été contacté.

Battu sur la pelouse de West Ham (1-3), Manchester United a connu sa troisième défaite de la saison en Premier League en sept rencontres. Au classement, les Red Devils pointent donc à la dixième place en Championnat.

Une situation qui inquiète et qui rend très fragile l'avenir de José Mourinho, plus que jamais sur la sellette. Et sans surprise, le nom de Zinedine Zidane revient avec insistance pour succéder au Portugais ces dernières heures.

Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane apparaît comme le favori pour prendre la succession de José Mourinho.

Toutefois, James Robson, journaliste du Manchester Evening Standard, cite une source en interne qui assure que les rumeurs de contacts avec Zidane sont «insensées». Malgré tout, le journaliste basé dans le nord de l'Angleterre assure qu'il est impossible de nier l'énorme pression qui pèse sur José Mourinho.

Une pression qui ne cessera de s'intensifier tant que le technicien français sera libre.