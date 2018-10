MANCHESTER CITY 20 petites minutes pour Mahrez

Après avoir débloqué son compteur-buts avec Manchester City et commencé à retrouver, petit à petit, son niveau, Riyad Mahrez a débuté la rencontre de Manchester City face à Brighton sur le banc de touche. Alors qu'on jouait la 71', Pepe Guardiola a décidé de l'incorporer à la place de Sane. A ce moment-là, le score était de 2-0 avec des buts de Sterling à la 29' et Aguero à la 65'. Et c'est ce score qui a sanctionné finalement les débats.