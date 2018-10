MANCHESTER CITY Une offre record pour Mbappé?

Malgré ses 19 ans, Kylian Mbappé n'est plus un novice. La star du Paris Saint-Germain peut déjà se targuer d'avoir de nombreux titres avec le club de la capitale, ainsi que la Coupe du monde cet été avec l'équipe de France, et ses prestations affoleraient l'Europe tout entière. De nombreux cadors du Vieux Continent seraiensur les traces de la star de Thomas Tuchel, et le Sun annonce les immenses ambitions de Pep Guardiola dans ce dossier. Selon les indiscrétions du média britannique ce dimanche, l'état-major de Manchester City serait prêt à formuler une offre astronomique au Paris Saint-Germain pour Kylian Mbappé, et ce dès janvier. Les Citizens souhaiteraient proposer un joli chèque de 225 millions d'euros afin d'acter le renfort du prodige parisien d'ici quelques semaines. Une somme qui en ferait le joueur le plus cher dans l'histoire du football mondial, en lieu et place de... Neymar (222 millions d'euros).