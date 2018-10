MONDIAUX 2018 DE CYCLISME Fracture du genou pour Van Vleuten

La Néerlandaise Annemiek van Vleuten, 7e des Mondiaux de cyclisme samedi, a annoncé souffrir d'une fracture d'un genou suite à une chute pendant la course dames, à 90 kilomètres de l'arrivée. Championne du monde du contre-la-montre mardi dernier, la Néerlandaise a passé des examens médicaux en soirée. «Je ne peux pas y croire», a-t-elle réagi. «Je me sentais bien, même avec ce genou douloureux, je ne l'explique pas». Si elle a terminé la course arc-en-ciel, elle n'a pu ensuite marcher à sa descente de vélo. «Cela va guérir, mais ça va prendre du temps», a ajouté van Vleuten. Aux JO de Rio, la Néerlandaise avait perdu le titre olympique en faisant une grave chute dans la dernière descente du parcours alors qu'elle était en tête de la course.