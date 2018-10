OGC NICE Attal: encore 90 minutes contre le PSG

Titularisé une nouvelle fois face à une redoutable équipe du PSG et un trio d'attaque composé de Neymar, Di Maria et Mbappe, Youcef Attal a fait un bon match malgré une défaite des siens (3-0).

Positionné en première mi-temps en tant que milieu droit dans un 3-5-2, Youcef Attal a essayé d'apporter offensivement avec sa vitesse et sa qualité technique sans oublier d'aider son arrière garde. L'ancien joueur de Courtrai a même réussi un petit exploit technique avec une petit-pont sur Diaby pour se faufiler dans la surface (41'). Score de la première période 1-0 pour les visiteurs. En deuxième mi-temps, Vieira a redescendu l'international algérien d'un cran en tant que latéral droit dans une défense à 4, mais son équipe s'est fait surprendre dès la reprise grâce à un but de Nkunku (46'). Attal a ensuite vu l'expulsion de son coéquipier Cyprien qui a laissé son équipe en infériorité numérique à une demi-heure de la fin de la rencontre, mais l'Algérien va sauver les siens sur corner en détournant la tête de Thiago Silva sur la ligne (66'). Les Niçois ont subi durant cette rencontre, mais Youcef Attal était quand même l'un ou le meilleur élément de son équipe une nouvelle fois. Il a encore sauvé l'OGC Nice en toute fin de match d'un troisième but quand il s'est trouvé seul face à deux attaquants du PSG, mais il a réussi à dévier d'une talonnade le centre qui se dirigeait vers Neymar (87'), mais le Brésilien signera tout de même son doublé dans les arrêts de jeu. Score final 3-0 pour le Paris Saint-Germain qui fait un sans-faute en Ligue 1 et une nouvelle défaite de Nice.