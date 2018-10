SÉLECTIONS ALGÉRIENNES (U23 GARÇONS ET SENIORS DAMES) Des joutes amicales en octobre contre le Maroc

Les sélections algériennes U23 garçons et seniors dames disputeront en octobre prochain deux matchs amicaux chacune, contre leurs homologues marocaines, a annoncé samedi la Fédération algérienne de football (FAF). «Les deux matchs de la sélection (seniors/dames) se joueront les 18 et 21 octobre 2018 à Rabat. Ils seront précédés de deux joutes amicales, entre la sélection algérienne des moins de 23 ans (garçons), qui affronteront leurs homologues marocains les 12 et 15 octobre à El Jadida», a encore précisé l'instance fédérale dans un communiqué. Ces quatre joutes amicales ont été programmées dans le cadre d'un «accord entre la FAF et la Fédération royale marocaine de football (FRMF)» selon la même source. La sélection algérienne des moins de 23 ans prépare essentiellement les éliminatoires de la coupe d'Afrique des nations de leur catégorie d'âge, qui se déroulera du 8 au 22 novembre 2019 en Egypte. Cette compétition, qui regroupera huit pays, sera qualificative pour les Jeux olympiques de 2020 à Tokyo. Les trois premiers sont concernés par cette qualification. Avant la phase finale de la CAN 2019, la Confédération africaine de football organisera deux tours préliminaires. L'Algérie avait pris part au tournoi de football des Jeux olympiques 2016 à Rio de Janeiro grâce à sa deuxième place à la CAN-2015 des moins de 23 ans au Sénégal.

De son côté, la sélection algérienne dames prépare la phase finale de la coupe d'Afrique des nations CAN-2018 prévue au Ghana du 17 novembre au 1er décembre prochains. La sélection algérienne dames s'est qualifiée pour la phase finale de la CAN 2018 en dominant son homologue éthiopienne en aller et retour (3-1, 3-2).