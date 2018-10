SÉRIE A Ronaldo porte la Juventus face à Naples

Samedi soir, la Juventus Turin a frappé fort de l'autre côté des Alpes en dominant Naples (3-1) lors du choc de la 7e journée de Série A.

Et s'il n'a pas marqué, Cristiano Ronaldo a sans contestation possible réussi son meilleur match depuis son arrivée dans le Piémont, en faisant briller ses partenaires.

En misant un peu plus de 100 millions d'euros pour le faire venir pendant l'été, la Juventus Turin a malgré tout pris des risques... Car, faut-il le rappeler, Cristiano Ronaldo aura 34 ans au début de l'année 2019 et, même si les test physiques opérés en début de saison ont été phénoménaux, investir une telle somme sur un joueur en fin de carrière, aussi exceptionnel soit-il, pouvait relever de la folie pure et simple. Et sur l'entame de l'exercice 2018-2019, les prestations en demi-teinte du principal intéressé donnaient du grain à moudre aux sceptiques.

Après la rencontre de samedi soir entre la Vieille Dame et son grand rival napolitain, remportée (3-1) par les Bianconeri au détriment des Partenopei (7e journée de Serie A), le débat semble clos. Car celui qui était obnubilé par le but et frappait à la moindre opportunité sur ses premières sorties avec son nouveau maillot sur les épaules, s'est dévoilé dans un registre bien différent sur la pelouse de l'Allianz Stadium.

Evidemment, CR7 a tenté sa chance à plusieurs reprises contre le Napoli, toujours avide de l'ivresse du goleador, mais il s'est aussi et surtout parfaitement fondu dans le collectif. Son travail préparatoire sur le flanc gauche avant de centrer pour Mario Mandzukic sur le premier but turinois en est le parfait exemple. Ses actions d'ailier, courantes lorsqu'il était encore à Manchester United, étaient devenues bien plus rares au Real Madrid ces dernières années, où le quintuple Ballon d'or tirait la couverture à lui, n'hésitant pas à tenter sa chance sur des actions où certains de ses coéquipiers auraient pu être servis. Et Cristiano Ronaldo, outre cette passe décisive, a aussi indirectement offert le doublé à un «TalisMandzukic» qui a su profiter de la belle frappe du droit de son nouveau partenaire, repoussée par le poteau droit du but napolitain.

Le champion d'Europe 2016 a ensuite fait parler son jeu de tête pour dévier le cuir vers Leonardo Bonucci pour le 3-1.

Il ne manquait donc plus qu'un but pour que la panoplie complète du Portugais soit de sortie. Mais peu importe, ce dimanche, la presse spécialisée transalpine est sous le charme de ce Ronaldo, qui a livré un «match extraordinaire» selon la Gazzetta, et dont l'entente avec Mario Mandzukic fait désormais peur à toute la Serie A.