CHÉRIF EL OUEZZANI A DÉCIDÉ DE JETER L'ÉPONGE CRB: Badou Zaki et Youcef Bouzidi pressentis

Par Mohamed BENHAMLA -

La succession de CEO est ouverte

Le Chabab de Belouizdad campe en dernière position du classement général avec 2 seuls points au compteur sur les 24 mis en jeu.

Samedi, les Rouge et Blanc de la capitale recevaient leurs homologues du MC Oran au stade du 20-Août, dans une rencontre jouée devant des gradins vides, en raison du huis clos. Et les locaux ont été surpris en s'inclinant par la plus petite des marges face à une équipe oranaise mieux organisée et plus réaliste. Le CRB avait l'occasion d'ouvrir la marque à la 14', mais Balegh a raté son penalty, puisque sa balle s'est écrasée sur le montant de Mazouzi. Nadji a été l'auteur du seul but des Oranais dans le dernier quart d'heure de la partie. A la fin de cette rencontre, l'entraîneur du Chabab, Chérfi El Ouezzani, a annoncé qu'il quitterait son poste, lui qui a déclaré dans ce sillage: «Ce nouveau faux pas a confirmé mon incapacité à trouver des solutions pour améliorer la situation du club. J'ai donc décidé de partir, en espérant que mon départ provoquera le déclic tant espéré.» Il ajoute avoir pris cette décision «en plaçant l'intérêt du CRB au-dessus de toute considération, car je laisse la place à quelqu'un qui, je l'espère, pourra réussir là où j'ai échoué». Et même si les dirigeants du club de Belouizdad ne se sont pas prononcés sur l'avenir de leur entraîneur, il semble bien que ce départ sera bel et bien consommé, d'autant plus qu'on laisse entendre que CEO aurait déjà tout conclu avec le président du MC Oran, Belhadj Ahmed, dit «Baba» pour prendre les commandes techniques de son équipe. Pour le remplacer, les responsables du Chabab commencent déjà à étudier plusieurs pistes. Et parmi ces pistes, il y a celle de l'ancien entraîneur de cette même équipe belouizdadie, le Marocain Badou Zaki. Ce dernier, qui avait offert aux Belouizdadis la dernière coupe d'Algérie en 2017 serait très chaud à l'idée de reprendre son poste, surtout qu'il s'entend très bien avec les dirigeants actuels. Le Marocain, faut-il le rappeler, vient de quitter le banc de touche du MCO après un début de saison raté. La deuxième piste est celle de Youcef Bouzidi. Et l'intérêt que portent les Belouizdadis à ce dernier n'est pas fortuit, puisque le technicien en question a déjà pris plusieurs équipes qui se trouvaient dans la même situation que celle dans laquelle se trouve le Chabab actuellement, et a réussi à les sauver. La dernière en date, fut la JS Kabylie la saison dernière, qu'il a même menée jusqu'à la finale de la coupe d'Algérie, perdue face à l'USM Bel Abbès. D'ici la désignation d'un nouvel entraîneur, c'est Lotfi Amrouche qui se chargera de préparer l'équipe pour le prochain périlleux déplacement, vendredi prochain, chez le champion sortant, le CS Constantine. Samedi, les inconditionnels des Rouge et Blanc étaient furieux contre tout le monde: dirigeants actuels, membres du staff technique ainsi que les joueurs. Ils ont eu une réaction hostile envers ces derniers, leur demandant d'agir très rapidement, puisque la situation va désormais de mal en pis.