DJAMEL MENAD REVIENT SUR SON EXPÉRIENCE AVEC LES VERTS "Avec cette FAF, je ne reviendrai pas"

Par Saïd MEKKI -

Depuis la fin de sa collaboration avec la Fédération algérienne de football en qualité de sélectionneur adjoint de Rabah Madjer, limogé, Djamel Menad a préféré s'éclipser.

Voilà qu'il sort de son mutisme en revenant sur plusieurs sujets dans une déclaration accordée au site Africa Foot United. Il a tenu d'abord à préciser qu' «avec la Fédération algérienne de football, ce fut une séparation volontaire à l'amiable», avant d'annoncer que «j'ai reçu des propositions de plusieurs clubs algériens». «Sincèrement, je préfère coacher loin de notre territoire. Dans un pays du Golfe, par exemple», a précisé l'ancien baroudeur des Verts.



Qu'est-ce qui n'a pas marché?

A cette question, le technicien algérien n'a pas hésité a avouer que «j'ai constaté personnellement que les dirigeants fédéraux ne s'intéressaient pas trop à nous». «Je n'ai pas senti ce soutien, cette présence et ce désir de nous soutenir. Je n'ai pas ressenti cette présence des cadres de la FAF. On avait cette impression d'avoir été tout simplement abandonnés, sans parler de la cabale ou du harcèlement que subissait Rabah Madjer et donc indirectement tout le staff», a-t-il indique. Pour lui, «c'était très dur de travailler dans ces conditions». Avant d'ajouter: «Aucun entraîneur au monde ne pouvait réussir avec de pareilles conditions.» D'autre part, Menad avoue avoir eu l'idée de jeter l'éponge, mais par principe, il ne pouvait pas quitter le navire qui coulait: «J'avais cette envie d'arrêter, de faire marche arrière. Mais je ne pouvais pas laisser Madjer seul subir toute cette très lourde et régulière pression.» Et de conclure sur cette situation: «Aujourd'hui, je comprends mieux, avec du recul, pourquoi nous avions traversé une situation pénible.»



«Le dernier mot revenait à Madjer»

Djamel Menad se déclare très satisfait d'avoir travaillé avec les Verts, «un groupe de joueurs expérimentés et de renommée mondiale, Mahrez, Brahimi, Bentaleb et les autres...». «Ce sont de véritables professionnels, des bosseurs, des joueurs qui méritent des remerciements pour leur esprit combatif, leur engagement et leur détermination à jouer en équipe nationale», a-t-il estimé.

Sur le cas de l'absence des cadres non-sélectionnés par Madjer, Menad explique ce sujet complexe et qui a fait couler beaucoup d'encre en avouant que Feghouli et M'bolhi avaient refusé de venir en sélection à cause de Madjer. «M'bolhi n'avait pas de club. Fallait-il le convoquer ou le laisser trouver un club? Ensuite, en cette période, il n'avait aucune minute de jeu au compteur.

On avait jugé utile de le laisser tranquille jusqu'à ce qu'il trouve un club et avoir ensuite une santé morale. Il avait fini par trouver un point de chute, nous avions l'intention de le convoquer pour les deux matchs amicaux face au Cap-Vert et au Portugal. Il y a aussi le refus de Sofiane Feghouli de vêtir le maillot Vert. Ce que je n'arrive pas à expliquer», précise Menad.

En évoquant la problématique de la tactique de Madjer que personne ne comprenait, l'interviewé hésite quelque peu avant de répondre: «J'avoue que chacun donnait ses avis. Le dernier mot revenait à Madjer, c'était lui le boss. Il y avait la défaite face au Cap-Vert qui avait affecté le moral des joueurs. En revoyant les images, on arrive à la conclusion suivante: notre équipe souffre sérieusement d'un bloc défensif.» Quant à la question des joueurs locaux, il tranche sans hésiter: «Peut-on former une Equipe nationale uniquement avec des joueurs locaux?

C'est quasiment impossible.» Il explique, en outre, qu'on ne peut pas bâtir une sélection seulement à partir de ces joueurs, qui ne sont pas réguliers avec leurs clubs: «Personnellement, j'ai trouvé cette initiative excellente. Je l'avais déclaré et je ne changerai pas d'avis. On ne pouvait intégrer qu'un ou deux joueurs, mais pas plus. On ne peut s'engager avec des locaux dans les grandes compétitions. Ce n'est pas possible. Je n'en veux pour preuve que les scores réalisés face à la Libye, avec les joueurs locaux.»



«Les responsables de la FAF ne s'intéressaient pas trop à nous»

Concernant la nomination de Djamel Belmadi, Menad estime que, certes, c'est un bon choix, mais il lui sera difficile de bâtir en si peu de temps une équipe compétitive, car le chantier est immense. «Je lui souhaite beaucoup de chance dans sa nouvelle fonction, sans arrière-pensée. Car, construire une équipe qui puisse s'imposer sur le continent et en dehors ne sera pas une mince affaire, surtout avec l'environnement qui règne à la tête des Fennecs», dit-il. il a conclu le sujet en précisant qu'il faut trouver les bons éléments qui puissent composer le compartiment défensif qui nous fait défaut.

D'autres sujets ont été abordés lors de cette interview de l'ex-coach adjoint des Verts. Parmi lesquels, l'arbitrage qui fait couler beaucoup d'encre. Là, il pense que «l'arbitrage en Algérie est médiocre, peut-être même nul».

«Pas uniquement le nôtre, l'arbitrage africain l'est aussi.

C'est à Zetchi de décider de l'avenir de l'arbitrage et il doit le faire très vite avant que les choses n'empirent», appelle Menad. D'autre part, et au sujet des centres de formation et du professionnalisme, l'ancien baroudeur de la JSK déclare qu'«on a l'impression que personne ne s'y intéresse». «Le professionnalisme pour certains se limite à gérer de l'argent.

Aujourd'hui, le professionnalisme recule avant qu'il ne démarre et s'efface sous les yeux des gestionnaires de ce football.

Pourquoi ne pas recruter des entraîneurs formateurs, pour donner une culture professionnelle aux jeunes dès l'âge de 10 ans?», s'interroge-t-il.

Enfin, à la question de savoir si les responsables de la fédération faisaient appel à lui pour un retour chez les Verts, Djamel Menad est catégorique, clair et net: «Quelle FAF? Celle-là? jamais, pour tout l'or du monde. C'est mon choix.»