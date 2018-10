L'Espagnol Alejandro Valverde est devenu à 38 ans champion du monde de cyclisme, dimanche, sur le difficile parcours autrichien d'Innsbrück, devant le Français Romain Bardet. Valverde a réglé au sprint un quatuor après 258,5 kilomètres. Le Canadien Michael Woods a pris la troisième place devant le Néerlandais Tom Dumoulin. L'Espagnol, deuxième en... 2003, a enfin touché à la consécration mondiale. Il est monté à six reprises sur le podium de la course arc-en-ciel avant de revêtir le maillot arc-en-ciel qui désigne le champion du monde. Spécialiste des classiques ardennaises (5 fois vainqueur de la Flèche Wallonne, 4 fois de Liège-Bastogne-Liège), Valverde a aussi gagné une fois la Vuelta, en 2009, au fil d'une très longue carrière marquée par une suspension au début des années 2010, à cause de l'affaire de dopage Puerto. Derrière les quatre premiers, l'Italien Gianni Moscon s'est classé cinquième avant l'arrivée d'un petit groupe comprenant notamment le favori, le Français Julian Alaphilippe (8e), débordé dans la très raide dernière côte à 9 kilomètres de l'arrivée. Les sélections d'Italie et d'Espagne ont été les plus actives avant le tour du circuit final (31 km), sans parvenir à provoquer la décision. Les derniers rescapés de l'échappée matinale qui a compté jusqu'à 18 minutes d'avance, le Norvégien Vegard Laengen et le Danois Kasper Asgreen, ont été rejoints avant les 20 derniers kilomètres. Le triple champion du monde sortant, le Slovaque Peter Sagan, a été distancé loin de l'arrivée, sur un circuit beaucoup plus sélectif que les parcours des éditions précédentes.



Yacine Chalel rejoint le Paris Cycliste Olympique

Le cycliste algérien Yacine Chalel, sociétaire du club français Olympique Cycliste du Val d'Oise rejoindra à la fin du mois d'octobre un autre club de l'Hexagone, le Paris Cycliste Olympique, avec l'ambition de booster sa carrière. «Après six merveilleuses années au sein d'un club qui m'a toujours soutenu et encouragé, y compris pendant les moments difficiles, je rejoindrai le Paris Cycliste Olympique à la fin du mois d'octobre, avec l'ambition d'atteindre de nouveaux sommets», a publié sur sa page facebook le champion d'Afrique en Scratch.