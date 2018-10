CHAMPIONNATS DES PAYS DE L'UNAF Vers un libre transfert de joueurs

Un accord de principe concernant le libre transfert de joueurs entre les différents pays de la zone nord-africaine a été adopté par les membres du bureau exécutif de l'Union nord-africaine de football, lors de la réunion tenue dimanche à Sharm Echeikh (Egypte), a indiqué l'UNAF. Ces joueurs ne seraient plus considérés comme des étrangers en matière des transferts entre les pays de l'UNAF, précise la même source.

La décision finale de cet accord avec tous ses détails techniques et juridiques, sera prise lors de l'Assemblée générale de l'Union en novembre 2018. Les membres du bureau exécutif de l'UNAF ont par ailleurs appuyé l'idée de la préparation d'un dossier de candidature tripartite pour l'organisation de la Coupe du monde de 2030, avec comme condition que chaque président de Fédération nationale présente la proposition aux autorités nationales concernées de son pays pour accord. Cette proposition sera ensuite soumise à la prochaine assemblée générale de l'UNAF pour approbation.

La réunion du bureau exécutif de l'UNAF s'est tenue sous la présidence de Wadii Jarry et en présence des cinq présidents des Fédérations nationales de football de la zone (Tunisie, Algérie, Egypte, Algérie et Maroc).



LFP

Le stade Habib-Bouakeul d'Oran homologué

Le stade Habib-Bouakeul d'Oran a été homologué par la commission permanente d'audit des stades, a annoncé la Ligue de football professionnel (LFP) sur son site Web. «La commission a constaté que les réserves émises lors de son dernier passage ont toutes été levées. Le propriétaire du stade a réalisé les travaux demandés», a écrit la LFP. C'est le club de l' ASM Oran, évoluant en Ligue 2, qui est domicilié dans ce vieux stade bâti en 1928 et dont la capacité est de 8 000 places.