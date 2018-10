FC BARCELONE La très surprenante autocritique des joueurs

Après des piètres résultats ces derniers temps, les joueurs du FC Barcelone se sont livrés à une autocritique. Tout cela est raconté dans le journal Sport.

Hier, le FC Barcelone est en tête de la Liga. Les Blaugranas ont même déjà inscrit 18 buts, ce qui en fait bien évidemment, après sept rencontres, la meilleure attaque du championnat espagnol. Pourtant, tout n'est pas rose en Catalogne. Outre le fait que Manuel Valls se présente pour être le nouveau maire de Barcelone, Ernesto Valverde est de plus en plus critiqué par les observateurs, mais aussi par les supporters de l'équipe catalane. En cause? Ses feuilles de match, mais aussi ses remplacements inefficients. Car, si le FC Barcelone est toujours en tête après une défaite et deux matchs nuls de suite (nul contre Girona, puis défaite contre Leganés et nouveau nul contre l'Athletic Bilbao), c'est avant tout parce que le Real Madrid, dans le même temps, n'a pas su faire mieux en obtenant exactement les mêmes résultats que son ennemi. Mais ce qui est en cause en Catalogne, c'est surtout le secteur défensif qui prend trop de buts: déjà huit en Liga cette saison. «On ne peut pas continuer à encaisser des buts lors de tous les matchs. Nous devons nous améliorer et être forts», explique Lionel Messi dans un article de Sport consacré à l'autocritique des Catalans. Car, c'est mathématique, plus on prend de buts plus on doit en marquer pour gagner. Et pour marquer, les regards se tournent trop souvent vers Lionel Messi qui ne pourra pas sauver éternellement ses coéquipiers de matchs nuls ou de défaites. «Nous ne pouvons pas toujours compter et être dépendant de Leo (Messi, ndlr). Nous devons faire de l'autocritique parce que nous n'avons pas eu la bonne attitude», développe même Luis Suarez qui, lui, est bien mieux depuis quelques rencontres tandis qu'il était catastrophique en début de saison. Gageons pour Valverde et pour les Catalans que cette autocritique sera salvatrice car le Real Madrid ne laissera pas passer les bonnes opportunités toute la saison.