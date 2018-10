LE HAVRE AC Ferhat veut faire encore plus

Ce samedi, Le Havre AC a infligé au FC Metz sa première défaite de la saison à domicile (1-0). Une courte victoire pour le club normand grâce à une réalisation de Zinedine Ferhat, la première de cet exercice 2018-2019 pour le meilleur passeur de l'an dernier. Il a confié ses premières impressions après la rencontre au micro de France Bleu. «Je suis content, pour mon premier but de la saison, c'est contre Metz et à l'extérieur. On a gagné, on prend les trois points et on rentre chez nous. Dès que j'ai vu que j'étais en face-à -face avec le gardien, je me suis dit: Zinou, tu n'as pas le droit de rater ça''. Il fallait marquer parce qu'on était costaud en défense. Je savais que si je marquais, derrière on ne prendrait pas de but. On mérite cette victoire».