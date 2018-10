MANCHESTER CITY Guardiola en colère contre Mendy?

Spectateur du très attendu combat de boxe entre Anthony Joshua et Alexander Povetkin samedi dernier, Benjamin Mendy a agité supporters et médias. Par sa présence et ses commentaires sur le choc qui se déroulait à Wembley, à Londres, mais aussi et surtout par son retard de trois heures au centre d'entraînement de City le lendemain, lui qui, blessé, devait se présenter aux soins. Une attitude qui a agacé Pep Guardiola, et qui pourrait aller au-delà des simples déclarations. En effet, le très sériex ESPN affirme que «Benjamin Mendy fait face à un futur incertain à Manchester City après que Pep Guardiola se soit agacé à propos de son attitude, sur et hors du terrain.»