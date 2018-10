MANCHESTER UNITED Zidane aurait appelé Mourinho

Après la récente défaite de Manchester United face à West Ham (1-3) samedi en Premier League, l'entraîneur José Mourinho se trouve sur la sellette chez les Red Devils, avec notamment l'ombre persistante de Zinédine Zidane pour éventuellement le remplacer. Et d'après le tabloïd The Sun hier, le Français a récemment contacté par téléphone le Portugais. Le but de cette discussion? Le Champion du monde tricolore voulait assurer au Special One qu'il ne s'activait pas dans son dos pour lui piquer son poste. De son côté, Mourinho aurait appris par ses agents que les dirigeants de MU avaient déjà sondé Zidane et oeuvraient pour le remplacer.