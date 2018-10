ORGANISATION DE LA CAN 2019 Le Cameroun rassure

«Le Cameroun sera prêt» pour organiser la coupe d'Afrique des nations 2019, a affirmé à l'AFP Happi Dieudonné, responsable à la Fédération camerounaise de football, alors que des doutes planent sur les capacités du pays à accueillir la CAN-2019.

La CAF, réunie à Charm el-Cheikh en Egypte, a pointé du doigt samedi dans un communiqué «un retard important dans la réalisation des infrastructures». «En l'état actuel des choses, je peux vous dire sans ambages et sans aucun risque de me tromper que le Cameroun sera prêt», a assuré à l'AFP Dieudonné, président du comité de normalisation de la fédération camerounaise (Fecafoot).

Des doutes planent sur la capacité du Cameroun, dont le football est en proie à de graves difficultés financières, à organiser la CAN qui se tiendra du 15 juin au 13 juillet 2019. «Beaucoup a été fait (...) et le retard va être rattrapé», a assuré Dieudonné. Il a précisé que le pays sera prêt «au plus tard au 31 décembre», soit avant la date limite imposée par la CAF, en mars. «La CAF n'a encore pris aucune décision contraire à ce (...) que la CAN soit organisée au Cameroun», a déclaré le président de l'organisation panafricaine Ahmad Ahmad lors d'une conférence de presse. Il a toutefois voulu «attirer l'attention» du continent sur le processus, jugé plus exigeant, mis en place par la Fédération internationale de football (FIFA) pour la désignation des pays hôtes de grandes compétitions. Le Maroc, candidat malheureux à l'organisation du Mondial-2026 (attribué au trio USA/Mexique/Canada), est régulièrement cité par les médias comme remplaçant probable du Cameroun pour la tenue de la CAN-2019. Les responsables marocains présents à Charm el-Cheikh affirment l'absence de tout échange concret en ce sens. «Nous sommes bien évidemment prêts pour organiser un grand événement africain», a assuré à l'AFP le vice-président de la Fédération royale marocaine de football, Hamza El Hajoui. «Nous sommes très attentifs et respectueux surtout de la configuration que met en place aujourd'hui la CAF pour évaluer la candidature d'un pays ami qui est le Cameroun», a-t-il ajouté.