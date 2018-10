REAL MADRID Les raisons du départ de Ronaldo...

Cet été, le Real Madrid a vécu un séisme. Ou plutôt deux. Après la troisième victoire de suite en Ligue des Champions, la Casa Blanca voyait son entraîneur Zinedine Zidane claquer la porte.

Pendant la Coupe du monde russe, les dirigeants Merengues ont aussi vu leur joueur fétiche, Cristiano Ronaldo, quitter leur club afin d'aller étaler ses talents dans un championnat qu'il ne connaissait pas encore: la Serie A. C'est à la Juventus qu'il a posé ses valises.

Dans un long papier, El Mundo détaille les raisons de son départ avec quelques petites phrases prononcées par le Portugais qui ne feront pas plaisir aux dirigeants madrilènes. Outre le problème fiscal qu'il a dû régler avec le Trésor public espagnol, le quintuple Ballon d'or regrette beaucoup de choses. Ces éléments allant des supporters du Real Madrid au président omnipotent Florentino Perez qui ne l'a pas considéré à sa juste valeur selon lui. «Ils me mettent toujours derrière Di Stéfano. Je ne sais pas ce que je dois faire de plus», aurait-il ainsi soufflé dans un premier temps, regrettant de ne pas être rangé au rang de star numéro un de tous les temps au Real Madrid. Avant de revenir au sujet du salaire: «C'est un manque de respect que moi, le Ballon d'or, je gagne moins que Messi et Neymar. Ce n'est pas une question d'argent, mais de statut, de respect.» En septembre, après un été déjà mouvementé, CR7 avait finalement décidé de rester. Une idée qu'il a regrettée dès le mois de septembre selon le journal espagnol. «J'ai eu tort de rester, le club ne m'aime pas», persiflera-t-il à ses proches dès le début de la saison 2017-2018. Cet été, l'AC Milan et le PSG ont tenté de l'arracher à la Casa Blanca contre 150 millions d'euros. Cette dernière a même eu l'opportunité, jusqu'au dernier moment, de le conserver. «J'ai donné ma parole à ceux qui m'ont apprécié quand Madrid ne l'a pas fait. Si Florentino vient maintenant et qu'il me donne le double, je m'en fous. Je vais à la Juve», chuchotait alors l'international portugais champion d'Europe 2016.