RECORD DE CONNORS Federer n'est pas préoccupé

Depuis le début de sa carrière, Roger Federer a remporté presque tous les titres existants sur le circuit ATP et a établi de multiples records. Des performances exceptionnelles qui placent le Suisse tout en haut de la hiérarchie des meilleurs joueurs de l'histoire. Toutefois, malgré ces nombreux succès, l'ancien numéro un mondial est devancé par Jimmy Connors (109) dans le nombre de titres remportés en carrière (98). Roger Federer assure cependant ne pas être focalisé sur ce record. «Je pense que si ça arrive, tant mieux, mais si ça n'arrive pas, ce n'est pas grave. Si c'était vraiment mon but ultime, je jouerais beaucoup plus de petits tournois. Dans les cas extrêmes, je devrais ne pas jouer les Masters 1000 pour ne disputer que des ATP 250 et ATP 500. Je choisis les tournois, c'est pourquoi je joue depuis si longtemps et j'ai tant de succès. Sinon, ces records ne peuvent pas être obtenus. Mais honnêtement, je ne suis pas préoccupé par ce record pour le moment. Ils viennent tout seuls», a ainsi déclaré le Bâlois dans une interview accordée à Tennis Magazin.