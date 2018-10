TOURNOI INTERNATIONAL BATICHE SAÏFI L'Algérie pays hôte

Quatorze pays ont confirmé leur engagement dans le tournoi international «juniors» Batiche Saïfi, prévu du 2 au 6 octobre 2018 au Tennis Club «Les Palmiers» de Ben-Aknoun (Alger). Il s'agit de: Tunisie, Madagascar, Suisse, Angleterre, Maroc, Espagne, Inde, Hongrie, Luxembourg, Allemagne, France, Russie, et bien sûr, l'Algérie, pays organisateur de cette compétition de grade 5, prévue sur des courts en terre battue. Le tableau final débutera à partir d'aujourd'hui, toujours selon la FAT, coorganisatrice de ce tournoi avec le Tennis Club de Ben-Aknoun. Le directeur de l'organisation sportive et des compétitions de la FAT, Hamza Khellassi sera le directeur de ce tournoi, dont les différents tableaux seront officiés par le juge-arbitre algérien Abderrahmane Chérifa, ayant le Grade «white badge». Le tournoi est dédié à la mémoire du défunt «Batiche Saïfi», ancien joueur et entraîneur de l'Equipe nationale algérienne, qui fut également capitaine de coupe Davis, décédé le 27 septembre 2014.