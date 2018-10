LIGUE DES CHAMPIONS Un voyage périlleux pour les Merengue

Les joueurs de la Casa Blanca décidés à relever le défi

Entre le classique Bayern - Ajax, le très piégeux Manchester United - Valence et le tout aussi risqué déplacement du Real chez le CSKA, cette deuxième journée de phase de groupes de Ligue des champions devrait être très intéressante, ce soir.

Pour les nostalgiques, c'est un grand classique du football européen qui se dispute à l'Allianz Arena ce mardi soir. Le Bayern Munich (lauréat de 5 éditions de Ligue des Champions) reçoit l'Ajax d'Amsterdam (sacré à quatre reprises). Si l'Ajax de Johan Cruyff avait bien corrigé le Bayern de Franz Beckenbauer le 7 mars 1973 en quart de finale, de l'eau a depuis coulé sous les ponts bavarois et néerlandais. Le dernier titre suprême de l'Ajax remonte à 1995 alors que le Bayern a remporté ses deux derniers au 21e siècle (2001 et 2013) et reste chaque année un prétendant au trophée. Les deux équipes ayant remporté leur premier match (succès 2-0 du Bayern cotre le Benfica, et victoire 3-0 de l'Ajax contre l'AEK), l'enjeu sera bien de s'emparer de la tête de ce groupe E. Mais ce sont bien les coéquipiers de Franck Ribéry qui partiront avec l'étiquette de favoris. Avec 12 succès lors de leurs 12 derniers matches de groupe à domicile, les Allemands seront très difficiles à bouger. Mais l'Ajax a parfois créé quelques exploits retentissants.

Auteur de son plus mauvais début de saison en 29 ans, Manchester United (10e de Premier League) caresse l'espoir de se ressaisir en Ligue des Champions. Le net succès 3-0 face aux modestes Young Boys en ouverture n'est peut-être qu'un feu de paille. Une équipe sans fond de jeu, un entraîneur loin de faire l'unanimité, voire en conflit avec des cadres tels que Paul Pogba. Le club anglais manque donc de repères et ce match face à une équipe de Valence défaite lors de son premier duel à domicile contre la Juve (2-0) et piètre 14e de Liga, arrive peut-être au bon moment. Si de l'avis de l'ancien joueur de MU Rio Ferdinand, Manchester a «de grandes décisions à prendre», le résultat de cette rencontre pourrait bel et bien avoir de grosses conséquences du côté d'Old Trafford. Les déplacements en Russie sont souvent craints par les joueurs, en raison des heures de vol, des conditions météorologiques, mais aussi de la qualité du jeu proposé. Pour toutes ces raisons, le Real Madrid ne débarquera donc pas à Moscou avec une grande sérénité. Privée de surcroît de Bale, Isco, Ramos et même Marcelo, l'équipe de Julen Lopetegui n'affichera pas son meilleur profil. Cela dit, les Madrilènes -tenants du titre- pourront s'appuyer sur leur probant succès contre la Roma (3-0) lors de la première journée, alors que le club moscovite n'a pu faire mieux qu'un 2-2 face à Plzen. Et le CSKA n'a encore jamais battu le Real en C1 (une défaite et un nul).