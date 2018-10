LES TRAVAUX DU CENTRE DE LA JSK VIENNENT D'ÊTRE LANCES Il portera le nom de Matoub Lounès

Par Kamel BOUDJADI -

Mellal poursuit sa marche en avant

Les travaux ont été lancés avec la contribution d'entrepreneurs bénévoles qui ont voulu participer et contribuer à cette infrastructure que seuls les clubs professionnels possèdent.

Les travaux ont été lancés symboliquement samedi dernier à Oued Aïssi. Le centre de formation de la JSK vient ainsi de voir le jour, comme promis par le nouveau président, Cherif Mellal qui en a fait une de ses priorités dans son projet ambitieux pour le club kabyle. Le centre, dont l'assiette foncière est estimée à quatre hectares, sera ainsi destiné à la formation de futurs cadres et de joueurs du club. Les travaux ont été lancés, selon nos sources, samedi dernier avec la contribution d'entrepreneurs bénévoles qui ont voulu participer et aider à cette infrastructure que seuls les clubs professionnels possèdent. De leur côté, les autorités locales ont voulu contribuer à sa réalisation en mettant à la disposition du club une assiette foncière. L'infrastructure comportera, pour rappel, un terrain en gazon naturel, un autre en gazon synthétique, une salle de préparation et un bloc administratif de deux étages, un espace de soins et un hôtel de 66 lits. En fait, à son arrivée à la tête de la JSK, Cherif Mellal a annoncé qu'il avait un projet pour le club. Pour ce jeune président, qui vient d'Allemagne, le football n'est pas uniquement un spectacle mais aussi une formation multidisciplinaire. Mellal a parlé de ce projet avant même son investiture. Très ambitieux, ce dernier a tout de même refusé de venir à la JSK selon les anciennes règles. Mellal a exigé de passer par la voie légale. Ce fut fait à un moment où l'équipe frôlait la relégation. Pour l'urgence de sauver le club, Mellal relèguera ce projet à l'arrière-plan mais pas pour longtemps. Après avoir assuré le maintien, ce dernier ressuscitera le projet. Il en dessinera les contours dans une multitude de conférences de presse. Des oppositions et des résistances se manifestèrent. Mais le jeune président est resté inébranlable et résistera aux vents contraires. Contre vents et marées donc, le projet vient d'être lancé, même symboliquement. Le début des travaux ne commenceront, eux, qu'une fois les entreprises réalisatrices retenues. Selon nos sources, les travaux seront financés sur les fonds propres du club. C'est à ce titre justement que la gestion rationnelle et professionnelle de Cherif Mellal apparaît au grand jour. Ce dernier, qui fait une guerre de tranchées pour récupérer les biens du club, veut impulser une véritable professionnalisation à tous points de vue. C'est d'ailleurs l'une de ses promesses que la JSK n'ait plus jamais besoin de personne pour vivre. Enfin, notons que l'engouement des opérateurs économiques pour sponsoriser la JSK et la volonté des entrepreneurs d'aider le club dans le lancement de ce centre de formation, est un indicateur de confiance. Le jeune président de la JSK a réussi là où beaucoup ont échoué, à savoir gagner la confiance des supporters, des joueurs, des encadreurs et de tout le monde économique. Les résultats du club sont positifs sur le terrain et Cherif Mellal poursuit un autre travail, celui de la réorganisation de la gestion.